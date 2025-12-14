Fiorentina News
Fiorentina, c’è la decisione del club dopo la sconfitta in Serie A contro il Verona! Ecco cosa sta succedendo
La Fiorentina ha scelto il silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Verona. Né l’allenatore Vanoli né i giocatori viola rilasceranno le consuete interviste post partita, né si terrà la conferenza.
Il ko al Bentegodi, firmato dalla doppietta di Gift Orban e dall’autogol di Unai Nunez, lascia la squadra sempre più ultima in classifica. Al contrario, il Verona di Zanetti conquista il secondo successo consecutivo e si rilancia in zona salvezza.
I viola restano l’unica formazione a non aver ancora trovato la prima vittoria stagionale, nonostante il girone d’andata sia ormai vicino alla conclusione. Una crisi profonda che il club ha deciso di affrontare nel silenzio.
