Fiorentina, Dragowski: «Molti del Milan fanno paura, Rebic fa tanti gol»

Bartlomiej Dragowski presenta la sfida di Serie A fra Fiorentina e Milan: ecco le parole del portiere rumeno

Intervenuto nel corso del Team Talk della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski ha parlato dell’ultima vittoria contro la Sampdoria e del Milan, prossimo avversario in campionato.

SUI TRE PUNTI A GENOVA – «Contro la Sampdoria abbiamo giocato peggio di loro all’inizio, ma poi siamo stati bravi. I rigori c’erano, l’autogol non è un caso».

SUL MILAN – «Se abbiamo paura di Ibrahimovic? Dobbiamo essere pronti per tutti i giocatori, c’è anche Rebic che fa tanti gol. In diversi fanno paura là davanti, ma ogni partita cambia in qualcosa e dobbiamo essere preparati».

SUL MOMENTO DEI VIOLA – «Abbiamo cambiato un po’ rispetto a prima, ma non per me. Io devo fare il mio lavoro, il ruolo del portiere è più individuale».