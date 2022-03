Fiorentina, per volare in Europa serviranno anche i gol delle ali

La Fiorentina continua a coltivare il sogno d’Europa, ma per farlo avrà bisogno anche dei gol delle ali offensive

La Fiorentina oggi sfiderà il Bologna alle ore 12:30. Italiano vuole i tre punti per continuare a sognare un posto in Europa che manca da tempo in casa viola.

Per volare in Europa, però, serviranno anche i gol degli esterni offensivi. Grande lavoro tattico, tanta corsa e poca lucidità sotto porta per Ikoné e compagni, serve un cambio in zona gol per provare ad inserirsi tra Lazio e Roma.