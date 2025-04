Fiorentina, fiducia totale in Fagioli: contro il Celje avrà le chiavi del centrocampo e a fine stagione...

Fiorentina, i viola ripongono fiducia totale sull’ex Juve Fagioli: nel match contro il Celje avrà le chiavi del centrocampo e a fine stagione accadrà questo

Il pallone è un rifugio e il campo una rinascita: Nicolò Fagioli ha riconquistato la scena indossando la maglia della Fiorentina, mettendo in mostra il suo talento dopo un periodo complicato. La Conference League gli ha offerto il palcoscenico perfetto per dimostrare che il calcio per lui è molto più di un semplice sport. Attraverso il gioco, il centrocampista classe 2001 esprime maturità, abilità e un forte desiderio di riscatto.

Dopo aver affrontato critiche e sfide personali, Fagioli ha aperto il cuore con un post social sincero e carico di emozioni. Tuttavia, il suo vero riscatto lo cerca sul campo, dove le sue doti tecniche – la visione di gioco, l’eleganza e l’intelligenza tattica – lo rendono un giocatore speciale. Palladino gli ha affidato la regia del centrocampo, mentre Commisso e la Fiorentina puntano forte su di lui: un investimento di 2,5 milioni per il prestito e un riscatto fissato a 13,5 milioni (più eventuali 3 di bonus) testimoniano la fiducia nel suo valore e nel suo futuro.