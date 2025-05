Fiorentina, con la Conference scatta l’obbligo di riscatto per Fagioli: i dettagli del trasferimento a titolo definitivo

Fiorentina, con l’accesso alla Conference League i viola scatta il riscatto obbligatorio di Fagioli dalla Juve: i dettagli

Nicolò Fagioli è ufficialmente un giocatore della Fiorentina: dopo sei mesi in prestito dalla Juventus, è scattato l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione europea del club viola. La vittoria per 3-2 sull’Udinese nell’ultima giornata di campionato, con gol dello stesso Fagioli, ha permesso alla squadra di Palladino di superare la Lazio in classifica – grazie agli scontri diretti – e conquistare il sesto posto, valido per la prossima Conference League. Proprio questo traguardo ha attivato la clausola inserita a gennaio nell’accordo tra Juve e Fiorentina: in caso di approdo in Europa, il club toscano avrebbe dovuto riscattare il centrocampista a titolo definitivo. Fagioli chiude così il suo percorso bianconero, dopo una parentesi difficile segnata anche da problemi extracalcistici, e rilancia la propria carriera in viola.

Sul piano economico, la Juventus incasserà complessivamente fino a 18,5 milioni di euro. La Fiorentina aveva già versato 2,5 milioni per il prestito a gennaio, cui ora si aggiungono 13,5 milioni per il riscatto e 2,5 milioni di bonus legati a obiettivi futuri. Inoltre, il club bianconero manterrà il 10% su una futura rivendita del giocatore. Fagioli ha totalizzato 21 presenze con la Fiorentina: 15 in Serie A e 6 in Conference League, torneo in cui i viola si sono fermati in semifinale contro il Betis. Due i gol messi a segno, uno in ciascuna competizione: l’ultimo, a Udine, è stato determinante per ribaltare lo svantaggio iniziale e lanciare la squadra verso una rimonta che ha avuto anche un peso diretto sul suo futuro. Per la Fiorentina, si tratta di un investimento importante su un talento ancora giovane e in cerca di stabilità; per la Juventus, un’uscita remunerativa che segna la chiusura definitiva di un capitolo.