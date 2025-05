Fiorentina e Lazio pari punti, ma i viola vanno in Conference League: ecco come mai

Fiorentina e Lazio, arrivo a pari punti in classifica: ecco cosa dice il regolamento e come mai sono i viola ad andare in Europa

Fiorentina in Conference League, Lazio fuori dall’Europa: è questo l’esito clamoroso dell’ultima giornata di Serie A, determinato non dalla differenza reti ma dal criterio degli scontri diretti. Entrambe le squadre hanno chiuso il campionato con 65 punti, tecnicamente a pari merito al sesto posto, ma soltanto i viola hanno ottenuto il pass europeo, in virtù del doppio successo contro i biancocelesti negli scontri diretti: 2-1 all’andata al Franchi e ancora 2-1 al ritorno all’Olimpico. Il regolamento della Serie A, infatti, prevede che per stabilire le qualificazioni alle coppe europee, in caso di arrivo a pari punti, valga innanzitutto il bilancio degli scontri diretti. Diversamente, per lo scudetto o la salvezza si ricorre eventualmente allo spareggio. La Lazio, dunque, paga a caro prezzo i due ko contro la Fiorentina, nonostante la parità in classifica, e manca l’Europa per la prima volta dal 2016/17. Un crollo certificato anche dall’ultima sconfitta casalinga contro il Lecce, che ha condannato la squadra di Baroni all’ottavo posto.

Per la Fiorentina, invece, si tratta dell’ennesima partecipazione consecutiva alla Conference League, la terza competizione UEFA introdotta nel 2021 e ormai diventata una costante del percorso europeo gigliato. Il club toscano ha infatti raggiunto la finale nelle edizioni 2023 e 2024, perdendo però in entrambe le occasioni: prima contro il West Ham, poi contro l’Olympiacos. Nella stagione appena conclusa, invece, il cammino si è fermato in semifinale per mano del Real Betis. La squadra di Palladino potrà ora riprovarci con nuove ambizioni e una struttura già collaudata per competere su più fronti. La Lazio, al contrario, vede interrompersi un ciclo europeo lungo otto anni, che l’ha vista protagonista in Europa League per sei volte, in Champions per due e in Conference una sola volta, nel 2023. Un’uscita di scena amara e simbolica, che segna la fine di un ciclo e obbliga la società a ripensare profondamente il progetto tecnico e dirigenziale in vista della prossima stagione.