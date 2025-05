Serie A, Juve in Champions, Roma in Europa League; beffata la Lazio

Serie A, si è conclusa con il successo dei bianconeri la corsa Champions: bianconeri quarti, Roma in Europa League; in Conference…

Si è chiusa la Serie A e con essa si delinea il quadro definitivo delle squadre italiane qualificate alle competizioni europee per la prossima stagione. La Champions League vedrà ai nastri di partenza Napoli, Inter, Atalanta e Juve: i bianconeri, grazie a una vittoria sofferta a Venezia nell’ultima giornata, riescono a difendere il quarto posto dall’assalto della Roma e a garantirsi così l’accesso alla massima competizione continentale. Per i giallorossi la delusione: nonostante un agevole successo sul Torino e uno straordinario girone di ritorno, chiudono il campionato a -1 dalla Juve e dovranno accontentarsi dell’Europa League, con il rimpianto per l’inizio di stagione da dimenticare.

La vera beffa, però, tocca alla Lazio, che perde in casa contro un Lecce già salvo e scivola all’ottavo posto, chiudendo a pari punti (65) con la Fiorentina. A fare la differenza, in questo caso, è la classifica avulsa, che premia i viola grazie ai migliori risultati negli scontri diretti. Così la Fiorentina conquista il sesto posto e tornerà per il quarto anno consecutivo in Conference League, confermandosi tra le realtà più costanti nel panorama europeo recente, anche se lontana dalle prime quattro posizioni. Alla Lazio non resta che l’amarezza per un finale di stagione deludente, segnato da cali di tensione e risultati sotto le aspettative.

QUALIFICATE IN CHAMPIONS LEAGUE: Napoli, Inter, Atalanta, Juve

QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE: Roma, Bologna (via Coppa Italia)

QUALIFICATA IN CONFERENCE LEAGUE: Fiorentina