Sebastian Frey rivela di essere in contatto con la Fiorentina di Rocco Commisso: ecco le parole dell’ex portiere viola

Sebastian Frey fa sognare i tifosi della Fiorentina. L’ex portiere, in una diretta Instagram, rivela di essere in contatto con la società di Rocco Commisso ma esclude un ritorno in tempi brevi.

«Per il momento non è nei miei programmi. Sono in contatto con la nuova proprietà per altre cose; se dovessi tornare però nel mondo del calcio, lo farei solo a Firenze».