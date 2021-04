Fiorentina, l’ex Graziani: «Lippi sarebbe perfetto assieme a un giovane»

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani crede nell’operazione Lippi alla viola come Direttore Tecnico

La Fiorentina sta pensando a Marcello Lippi per integrare lo staff del nuovo allenatore. Ciccio Graziani a Radio Bruno ha detto la sua sul nuovo progetto che ha in mente Commisso: «Penso che potrebbe essere una buona idea quella di Lippi: sarebbe perfetto se affiancato da un giovane allenatore in rampa di lancio. Sarebbe un valore immenso per una squadra che deve ritrovare la propria identità. Ho tanta stima in lui e so che si sta pensando anche a Petrachi: la conferma di Pradè dipenderà dalla considerazione che ha di lui il presidente Commisso», conclude Graziani.