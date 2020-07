Fiorentina, idea De Rossi come prossimo allenatore: i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe pensando a Daniele De Rossi come allenatore del futuro

Idea affascinante quanto coraggiosa quella che circola nella testa della dirigenza della Fiorentina. Secondo Sky Sport Commisso starebbe pensando a Daniele De Rossi come allenatore del futuro.

L’ex centrocampista della Roma ha da poco appeso gli scarpini al chiodo e sta intraprendendo la carriera da allenatore. Zero esperienza su una panchina al momento (deve ancora prendere il patentino di allenatore Uefa Pro) però tutti hanno sempre parlato di De Rossi come un allenatore in campo. Per ora è solo un’idea, chissà se sarà concretizzata.