Fiorentina, Italiano ha il suo muro: Igor Milenkovic coppia d’oro

La Fiorentina ha trovato la sua coppia d’oro nei centrali di difesa Igor e Milenkovic: i numeri con i due in campo

La Fiorentina corre a vele spiegate in stagione con Italiano in panchina e con una certezza, la coppia difensiva Igor Milenkovic. I numeri dei viola con i due in campo sono da Top Club e il tecnico ha sfruttato il suo muro per conquistare punti.

La media reti subite con i due in campo si dimezza da 0,86 a 1,53 quando manca uno dei due. Senza considera che le uniche tre sconfitte del girone di ritorno sono arrivate proprio nel secondo casa, con loro in campo la Viola non ha ancora perso. Lo scrive La Nazione.