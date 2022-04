Fiorentina, il Real Madrid apre ad un nuovo prestito per Odriozola

Il club madrileno apre ad un nuovo prestito del difensore basco alla Fiorentina. La volontà del calciatore sarà decisiva

La Fiorentina spinge con il Real Madrid per rinnovare di un altro anno il prestito di Odriozola. La volontà difensore basco di proprietà del Real Madrid ed in prestito alla Viola sarà decisiva nella decisione finale.

Il Real non vorrebbe dar via il giocatore. Odriozola è attualmente valutato 20 milioni di euro, cifra inaccessibile per la Fiorentina. La soluzione su cui si sta lavorando è quella di un rinnovo del prestito, aggiungendo stavolta un diritto o un obbligo di riscatto.