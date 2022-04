Fiorentina da Europa: la Champions è solo un sogno?

La squadra di Italiano continua a macinare punti e la vittoria contro il Venezia ha aperto scenari estremamente interessanti. La Champions è davvero solamente un sogno per i viola?

Una squadra cresciuta e matura, Italiano non smette di sottolinearlo ogni volta che gli si presenta l’occasione. La Fiorentina di oggi è in effetti una squadra visibilmente più grande di quella che la scorsa estate sui campi di Moena ha iniziato un cammino totalmente nuovo, volto a riportare la viola tra le Sette sorelle del calcio italiano.

LA CRESCITA – Partite come quella vinta a Napoli o pareggiate a Milano contro l’Inter la squadra gigliata ad inizio stagione non sarebbe stata capace di portarle a casa. Questo è un dato di fatto evidenziato più volte dallo stesso tecnico viola. E la crescita ancora prima che nelle gambe è avvenuta nella testa, è lì che Italiano ha insistito per cercare di ricavare il meglio dai suoi. Non bisogna mai dimenticare che tanti effettivi della Fiorentina erano elementi già presenti in organico e che fino alla scorsa stagione lottavano per obiettivi totalmente differenti.

IL SOGNO CHAMPIONS – La possibilità di lottare per l’Europa la Fiorentina se l’è costruita passo dopo passo, giornata dopo giornata, ma tutto è nato con il sacrificio quotidiano e un cambio di mentalità che più volte è scattato da una stagione all’altra nel mondo viola. Basti ricordare la prima squadra di Montella, reduce da una salvezza raggiunta sul gong finale e capace di arrivare a giocarsi la qualificazione Champions all’ultima giornata con il Milan (poi svanita) la stagione successiva. Quando la Fiorentina però sente profumo d’Europa vuole odorare fino in fondo. La Champions è un obiettivo estremamente complicato vista la folta concorrenza, ma state pur certi che i viola un pensiero ce lo stanno facendo e ci proveranno. Fino alla fine, proprio come i più accreditati rivali per il quarto posto.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA FIORENTINA