Fiorentina, il sindaco Nardella sullo stadio: «Mi piace fare non parlare»

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato a parlare del nuovo stadio della Fiorentina commentando il comunicato stampa emesso due giorni fa dal club viola. Ecco le parole del primo cittadino.

«A me piace fare e non parlare. Non ho intenzione nei prossimi 58 giorni di parlare di questo argomento visto anche che c’è il bando aperto per i terreni dell’area Mercafir. Comunicato della Fiorentina? Non sta a me dover interpretare certe cose»