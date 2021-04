Fiorentina in pericolo. E il silenzio fa rumore

Silenzio stampa e ritiro nel menù della Fiorentina, di fronte a una settimana che potrebbe essere decisiva

La sconfitta rimediata dalla Fiorentina in casa del Sassuolo rischia di trasformare velocemente la stagione, che da disastrosa può diventare tragica. Il 3-1 incassato dalla banda Iachini al Mapei Stadium è altamente pericoloso e non lascia presagire niente di buono. Il risultato ha complicato maledettamente una classifica già troppo brutta per essere vera, ma a preoccupare fortemente la tifoseria viola, letteralmente furibonda con squadra e società, è la totale mancanza di atteggiamento mostrata nel secondo tempo in Emilia. Una squadra molle, sfiduciata, con poco carattere e adesso anche spaventata. Il risultato di Cagliari non ha certamente aiutato il morale, la vittoria del Torino è stato un macigno ulteriore per la Fiorentina che adesso naviga nel buio.

SETTIMANA DECISIVA – La sconfitta contro il Sassuolo ha fatto scattare l’allarme definitivo, Fiorentina in ritiro e scatta il silenzio stampa, proprio ora che i tifosi vorrebbero delle parole di chiarimento quantomeno dai vertici societari. La settimana dei viola ora diventa cruciale, con il doppio impegno con Verona e Juventus che potrebbe portare una scossa, ma nel caso peggiore equivarrebbe ad una discesa agli inferi che Firenze non merita.