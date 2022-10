Jovic, gol e polemiche: quel gesto rivolto alla Fiesole

Gol e polemiche al Franchi nella partita tra Fiorentina e Inter, soprattutto per quel gesto di Jovic verso la Fiesole

Un segno chiaro e lampante verso la curva come a dire ‘tante chiacchiere’. La rete per scacciare fantasmi e ritrovare il sorriso dopo un periodo poco felice. Il gesto potrebbe anche esser inteso più in generale visto tutto quello che si è detto sull’ex Real Madrid dal suo arrivo a Firenze. Lo scrive La Nazione.