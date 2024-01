VOTI&STATS – Fiorentina Inter: pagelle in antitesi, le due partite diverse di Mkhitaryan

Fiorentina Inter, le statistiche del match del Franchi con i voti in pagella di Inzaghi e Mkhitaryan dei quotidiani

La vittoria dell’Inter a Firenze viene interpretata da alcuni come la sottrazione da parte di Simone Inzaghi dell’idea a Massimiliano Allegri. Anche la Juve aveva vinto al Franchi di misura, con un gol all’inizio e una gara prettamente difensiva. I nerazzurri hanno fatto altrettanto, passando in vantaggio con Lautaro al quattordicesimo minuto e proteggendo i 3 punti con Sommer, che ha neutralizzato il calcio di rigore battuto da Nico Gonzalez in modo non propriamente felice.

La differenza, rispetto ai bianconeri, è che il successo di ieri sera ha una pesantezza più elevata, dato il momento e l’avvenuto sorpasso una settimana prima dello scontro diretto. Gli Expected Goals dicono che davvero è bastato il minimo sforzo offensivo: 0.74 a 0.28. Con una differenza nel baricentro di ben 14 metri, fidandosi di una difesa che del resto è la migliore d’Italia e non certo per caso. Come valutare la prestazione della squadra e, quindi, del suo tecnico? Ecco cosa pensano i quotidiani milanesi.

INZAGHI – Per La Gazzetta dello Sport si merita un 7 pieno: «Tira fuori dalla botte tutto il vino buono che c’è. Vittoria sporca, che fa spogliatoio perché portata a casa senza tante prime linee. E ora la Juve». Il Corriere della Sera gli attribuisce mezzo voto in meno e fa i conti: «Soffre ma sorpassa la Juve. Il 2024 è d’oro: 5 partite, 5 vittorie».

C’è un solo giocatore che non mette d’accordo le due testate, con una differenza di giudizio piuttosto netta. Ecco chi è.

MKHITARYAN – Per il giornale generalista il tuttocampista armeno non va oltre il 6: «Lavoro oscuro per tenere in piedi il centrocampo orfano di due titolari». Decisamente più ottimistica la visione della rosea, che eleva la sua prestazione al 7 in pagella: «È ovunque, fenomenale nelle letture delle traiettorie altrui. Impressiona con la qualità, è sempre al posto giusto. E nulla è casuale». Opinioni così diverse che viene il dubbio che si sia vista la stessa partita…