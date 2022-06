Fiorentina, sul tavolo con l’Atalanta la doppia pista Gollini-Lovato

La Fiorentina bussa alla porta dell’Atalanta per parlare di Gollini e Lovato, due profili che piacciono molto ai Viola

La Fiorentina vuole fare sul serio nel mercato estivo per rinforzarsi in vista della partecipazione in Conference della prossima stagione.

A tal proposito starebbe valutando e parlando una doppia trattativa con l’Atalanta. Ai Viola piacciono Gollini e Lovato, oltre a Melegoni. Un tris di nomi su cui si possono gettare le basi per una trattativa importante. Lo scrive La Nazione.