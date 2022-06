UFFICIALE Il Tottenham non riscatta Gollini: il portiere torna all’Atalanta

Il Tottenham ha comunicato che non riscatterà il portiere Gollini dall’Atalanta

Il Tottenham, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che non riscatterà Pierluigi Gollini. Il portiere farà così ritorno all’Atalanta.

IL COMUNICATO – «Confermiamo l’addio di Pierluigi Gollini dopo la conclusione del periodo in prestito dall’Atalanta. Il portiere ci ha raggiunto lo scorso luglio per tutta la stagione 2021/22 e ha collezionato 10 presenze con i nostri colori. Ringraziamo Pierluigi per il suo servizio e gli auguriamo ogni bene per il futuro».