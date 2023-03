Fiorentina, Italiano: «C’è solo una cosa da fare. La Cremonese ha cambiato passo»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista del match di domani con la Cremonese.

COSA DEVE FARE LA SQUADRA – «Ciò che sta facendo in queste settimane: massima attenzione durante gli allenamenti in tutto ciò che facciamo, ma soprattutto durante le partite. Scendiamo in campo senza commettere quelle sbavature che abbiamo pagato, mi auguro si cintinui così. Non dobbiamo mollare, mancano pochi mesi e dobbiamo essere questi».

CREMONESE – «Hanno cambiato passo e ottenuto risultati importanti. Saranno poi anche i nostri avversari in Coppa Italia e in casa stanno facendo bene. E’ una squadra che lotta per un obiettivo importante e dovremo andar lì a controbattere: vogliamo far punti».