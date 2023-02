Fiorentina, Italiano: «Non possiamo far rientrare in partita gli avversari. Evitiamo di commettere errori superficiali»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Braga al Franchi

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Braga al Franchi. Le sue dichiarazioni a Sky Sport:

«Dovremo cercare di non rimettere in gioco i nostri avversari. Dovremo aggredirli e non commettere errori di superficialità, perché per noi questa partita è troppo importante. Gol? Abbiamo un certo tipo di testa durante le altre competizioni, mentre in campionato stiamo faticando nel raccogliere risultati e nel concretizzare come facciamo in Europa. Dodò? Pian piano penso che tornerà il Dodò che conosciamo tutti, quello che è arrivato qui a Firenze. All’inizio ha avuto difficoltà non da poco, ma ora le sta superando».