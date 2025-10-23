Fiorentina, Konsel analizza l’avversaria di Conference: «Rapid? I viola troveranno una squadra in forte crisi. Ecco come sarà l’ambiente»

Fiorentina, l’ex portiere di Roma e Rapid Vienna Michael Konsel ha analizzato l’avversaria di Conference dei viola, sua ex squadra da giocatore

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Michael Konsel, ex portiere della Roma, del Rapid Vienna e della Nazionale austriaca, ha parlato della difficile situazione del club viennese, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, e del clima che attende i viola in Austria.

IL MOMENTO DEL RAPID VIENNA – «La Fiorentina troverà un Rapid in forte crisi, che ha perso le ultime quattro partite. Con il Lask è andata malissimo. Avevano iniziato bene, poi hanno perso il derby con l’Austria Vienna e… addio. A me è sempre piaciuto Seidl, il capitano, che ha tecnica e sa giocare a calcio, ma ha perso fiducia, non è più lui».

UN AMBIENTE CALDO E PASSIONALE – «Caldo. Il Rapid ha l’unica tifoseria d’Austria davvero calda. Ai miei tempi ci seguivano anche per i risultati, ora la squadra è meno forte ma i tifosi restano passionali. Al Rapid può giocare solo chi mette il cuore. Altrimenti, meglio andare altrove».

RICORDI TRA ROMA E RAPID – «Ricordi tanti, sono stati anni belli. Mi dispiace solo aver perso due finali di Coppa delle Coppe con il Rapid, nel 1985 contro l’Everton, nel 1996 contro il Psg. Sento ancora diversi giocatori e non dimentico che, alla mia partita di addio, sono venuti in tanti. Totti, Cafu, Aldair, Candela. Anche Venditti, che a sorpresa si è messo a cantare “Grazie Roma”. Solo che, invece di Roma, diceva “Grazie Miki”. E chi se lo dimentica?».