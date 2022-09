Kouamé, da esubero a titolare: ritrova il gol e il sorriso in Viola

Doveva essere ceduto, ma Kouamé è rimasto agli ordini di Italiano e si sta riprendendo la Fiorentina

Il calcio sa regalarci tante storie. Quella di Kouamé riguarda soprattutto il campo e l’esterno Viola ha saputo riprendersi la Fiorentina in silenzio, con il lavoro e le prestazioni. Fatti e non parole, quello che più serve per far ricredere anche gli scettici.

Ritrova il gol contro la Juventus e ritrova anche il sorriso dopo un periodo che lo vedeva a tutti i costi lontano da Firenze. Il mercato si è concluso con un nulla di fatto, Italiano ha voluto tenerlo e l’attaccante ha accettato di voler restare anche per dimostrare le sue qualità. Dalla possibile cessione a essere titolare con la Fiorentina, Italiano gli sta dando fiducia e lui la sta ripagando.