Juventus Psg, tre big in dubbio per Allegri: le ultime

Dopo il pareggio del Franchi ora per la Juventus c’è il Psg, Allegri ha tre big in dubbio per la sfida contro i francesi.

Come riportato da Tuttosport, c’è Rabiot non convocato per la sfida contro la Fiorentina dopo aver ricevuto una botta in allenamento. Danilo alle prese con dei fastidi alla caviglia e Di Maria. L’argentino, nonché ex della sfida, è uscito al 45′ non essendo ancora in condizione ottimale.