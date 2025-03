Fiorentina Lecce, i Flop della sfida. Zaniolo nervoso, Beltran sfortunato, Morente combina poco, Rebic entra ma non dà la svolta

Fiorentina Lecce, i peggiori in campo nella sfida al Franchi di ieri sera sia per i viola che tra le fila dei salentini

Fiorentina Lecce ha visto i viola vincere 1-0 grazie al gol costruito dalla coppia che rappresenta gli unici 7 in pagella secondo le valutazioni de La Gazzetta dello Sport: il brasiliano Dodo (autore della sgasata con cross) e il tedesco Gosens (che ha messo in porta il suggerimento del compagno con un bel colpo di testa). Chi, al contrario, non ha funzionato, nelle due squadre? Ecco gli insufficienti più gravi secondo la Rosea: per la Viola sono i 5,5, per i salentini sono i 5 in pagella.

FIORENTINA

ZANIOLO: «Cerca più volte di liberare il sinistro, ma non ci riesce mai. In più prende un giallo che gli farà saltare il Napoli: troppo nervoso».

CATALDI: «In regia lavora in costruzione, ma non sempre riesce a dare la vivacità che servirebbe alla manovra della Viola. Sostituito».

BELTRAN: «Si abbassa spesso per prendere il pallone. Manda il rigore sul palo, sfortunato sulla traversa».

LECCE

BERISHA: «Cerca di muoversi tra le linee di centrocampo e attacco, ma il suo lavoro è anonimo. Si prende anche un giallo evitabile: serata no».

GUILBERT: «Gara di solo contenimento, perde un pallone molto rischioso e non vede Gosens alle sue spalle sul gol».

MORENTE: «Largo a destra cerca di dare ampiezza ma combina poco o niente. Quando si sposta a sinistra non cambia marcia».

REBIC: «Anche stavolta il suo ingresso non dà la svolta al Lecce. A volte sembra un corpo estraneo alla squadra».