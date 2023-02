Fiorentina, l’involuzione in campionato

Vincenzo Italiano non riesce a trovare il bandolo della matassa per la sua Fiorentina, involuzione preoccupante dei viola

Contro il Bologna è arrivata un’altra sconfitta interna e ora l’Europa si allontana sempre di più. Da squadra pratica e con un gioco offensivo, a squadra con grandi difficoltà nel proporre il proprio gioco e nel fare gol. L’attacco non brilla ancora una volta e mancano tanto i gol delle punte per il gioco del tecnico. Dopo la vittoria di Coppa è arrivata un’altra sconfitta in campionato. Un’altalena che preoccupa società e tifosi, ma ora la Fiorentina deve trovare il punto di svolta per provare a tornare in corsa per l’Europa.