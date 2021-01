La Fiorentina ha definito il trasferimento di Pol Lirola al Marsiglia: il terzino non era nemmeno in panchina contro il Cagliari

La Fiorentina ha definito il trasferimento di Pol Lirola all’Olympique Marsiglia.

Il terzino non era nemmeno in panchina contro il Cagliari, essendo stato autorizzato dalla società a raggiungere la città francese per sostenere le visite mediche.