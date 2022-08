Fiorentina Lo Celso, pronta l’offerta per l’argentino: i dettagli

La Fiorentina punta forte su Lo Celso e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta al Tottenham per l’argentino

Si attende il ritorno in Italia di Commisso per affondare il colpo per il centrocampista degli Spurs. Pronta un’offerta di un prestito oneroso a 2 milioni con 20 milioni di riscatto. Lo riporta Gianluca Di Marzio.