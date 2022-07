Fiorentina Milenkovic, ultimatum al difensore: le ultime

La Fiorentina avrebbe dato un ultimatum a Milenkovic per il suo futuro: cessione o permanenza poco importa la Viola vuole sapere

La Fiorentina avrebbe dato un ultimatum a Milenkovic per il suo futuro: cessione o permanenza poco importa la Viola vuole sapere.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il serbo sarebbe cercato da Inter, Juve e non solo. La società ha messo il 4 agosto come deadline per sapere il futuro del centrale. L’agente incontrerà una terza squadra interessata e dopo che ha un quadro completo prenderà una decisione con il suo assistito.