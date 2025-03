Fiorentina, Palladino nel pre partita: «La testa è fondamentale, molto importante. Alla squadra ho chiesto di dare tutto»

L’allenatore viola Raffaele Palladino ha parlato nel pre partita del match di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Le parole

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. A seguire le sue parole.

DE GEA – «Ho grande fiducia in tutti i nostri portieri, l’errore ha un po’ condizionato la partita in Grecia e quindi stasera ho preferito far partire David. Poi vediamo che succede se passiamo il turno, stasera mi sono sentito di fare così».

TESTA – «La testa è fondamentale, molto importante. Alla squadra ho chiesto di dare tutto, come ha detto Gosens bisogna scendere in campo da fratelli, mi è piaciuta molto quella frase. Ho visto una squadra molto carica, bisogna scendere in campo con energia. Cercheremo di dare una soddisfazione ai nostri tifosi».

ASPETTATIVE – «Mi aspetto che facciamo una grande partita. Loro faranno del loro meglio anche in trasferta. Per loro passare il turno è un sogno, per noi deve essere un obiettivo. Ci deve interessare poco quello che fanno loro. Mi interessa molto quello che deve fare la Fiorentina, con grande determinazione».