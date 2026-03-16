Fiorentina, Vanoli nel post partita: «Oggi non voglio parlar di svolta definitiva. Parisi? Si merita una serata come questa»

Fiorentina, Paolo Vanoli, parla nel post partita della sfida contro la Cremonese valida per la 29a giornata di Serie A

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Dazn nel post gara della sfida valida per la 29a giornata di Serie A2025/26 contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni:

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PARISI – «Si merita una serata come questa, è da tanto che sta facendo bene, ma per il resto vittoria importante con una diretta concorrente. Potevamo fare ancora meglio, gestire meglio il possesso, ma stiamo crescendo.»

PICCOLI E KEAN – «Kean sta lavorando bene, oggi volevo dargli gli ultimi dieci minuti ma Ranieri ha avuto i crampi e ho optato per scelte diverse. Per quanto riguarda Piccoli, è un diamante grezzo, ha fatto un gol da grande attaccante, sta lavorando bene ma alle volte si abbatte mentalmente. Uno come lui, deve aver la testa libera per esprimersi al meglio.»

ANALISI – «Oggi non voglio parlar di svolta definitiva, il girone di ritorno lo stiamo affrontando in maniera differente rispetto al girone d’andata ma dobbiamo saper soffrire e star dentro in tutte e due le competizioni».