Fiorentina Piatek, per il riscatto si cerca lo sconto: intanto si valutano le alternative

Situazione da definire quella tra la Fiorentina e l’Herta Berlino per il riscatto di Piatek: la Viola lo vuole ma con uno sconto

La Fiorentina sta valutando il riscatto di Piatek dall’Herta Berlino. La società è al lavoro per provare ad abbassare il costo rispetto ai 15 milioni pattuiti a gennaio. Se non dovesse essere apertura, la dirigenza sta già valutando alcuni nomi per il futuro.

Su tutti piace Arnautovic del Bologna, anche se difficilmente lascerà i felsinei se non con una cifra buona per il cartellino. Gli altri nomi sono quelli di Joao Pedro, su c’è la concorrenza del Torino e Djuric in scadenza con la Salernitana. Lo scrive Tuttosport.