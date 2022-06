Il Bologna chiede Thorsby alla Sampdoria: fissato il prezzo del centrocampista che può sostituire Svanberg

Secondo Radio Goal, il Bologna sarebbe tornato a pensare a Morten Thorsby della Sampdoria, già cercato da Giovanni Sartori ai tempi dell’Atalanta.

Il Napoli ha fatto un ulteriore affondo per Svanberg e il centrocampista della Sampdoria sarebbe un perfetto sostituto per Sinisa Mihajlovic. Thorsby, a un anno dalla scadenza, ha un valore per la Sampdoria di dieci milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi di una cifra tra i 5-7 milioni di euro.