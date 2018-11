Fiorentina, Pioli: «Roma molto brava, avremmo bisogno di tante energie»

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Roma

Uno degli anticipi del sabato dell’undicesima giornata di Serie A metterà di fronte Fiorentina e Roma allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Alla vigilia della sfida ha parlato il tecnico della formazione toscana, Stefano Pioli nella consueta conferenza stampa. L’allenatore ha iniziato le proprie dichiarazioni parlando dell’avversario: «Abbiamo preparato bene la gara contro la Roma, dato che è una squadra molto alta dal punto di vista fisico. Questo è uno dei loro punti di forza e sono molto bravi a non concedere palle inattive. I giallorossi sono una squadra partita per arrivare nuovamente in zona Champions League, non potremo concedere nulla».

Il tecnico ha poi proseguito parlando della mancanza di gol da parte del reparto offensivo: «Non bisogna farsi schiacciare dalle responsabilità o dalle pressioni, non dobbiamo perdere il bello dell’età dei nostri giocatori, cioè spensieratezza e voglia di correre. Domani avremo bisogno di tanta energia, è chiaro che sarei molto contento per gli attaccanti ma non è importante, non quello. Nelle ultime due gare siamo stati meno pericolosi di quanto avremmo potuto, dobbiamo cercare di migliorare sotto quel punto di vista e tornare a proporre quello che abbiamo fatto prima. Ho visto la squadra allenarsi molto bene in settimana». Infine Pioli non si è sbilanciato sulla formazione che scenderà in campo domani.