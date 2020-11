Fiorentina, Pradè: «Siamo sempre stati chiari con Iachini»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato prima della sfida contro il Parma. Le parole su Iachini

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN della situazione di Beppe Iachini sulla panchina dei viola, in bliico dopo le difficoltà di questo inizio stagione.

«Siamo sempre stati chiari con Iachini, noi siamo tutti in discussione ma siamo uniti per la Fiorentina. Ci aspettavamo di più, ma ci sono delle attenuanti: siamo qui per fare bene».