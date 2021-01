Fiorentina, Prandelli: «È un mercato di scambi tra scontenti» – VIDEO

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della sessione invernale di calciomercato – VIDEO

«Spesso capita nel calcio che compri un giocatore che abbia determinate caratteristiche e qualità ma non compri la testa dello stesso calciatore. Magari dunque il singolo calciatore perde sicurezza e non rende come si può pensare. Io degli scambi tra scontenti non li voglio fare in questo mercato e stiamo ragionando in questo modo».