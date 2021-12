Fiorentina, rinascimento viola: Italiano è Il Magnifico

La Fiorentina torna a far paura: i viola protagonisti in questa prima parte di stagione. Il bilancio dei gigliati per il 2021

Rinascimento Viola, grazie a Vincenzo Italiano e ad una campagna acquisti degna di Firenze e piena di competenza, la Fiorentina è tornata a fare la voce grossa in Italia. Dopo anni di buio finalmente in Toscana è tornato il sereno e i tifosi hanno finalmente di che gioire.

RINASCIMENTO – Dalle ceneri di una squadra sfiduciata e senza identità Italiano ha costruito una Fiorentina bella e da sogno. Così come piace al nutrito pubblico viola, che al bel calcio è sempre stato abituato. Qualità, intensità, calcio moderno e aggressivo e tac, Italiano da piano B dopo il turbolento e matrimonio flash con Gattuso si è trasformato in Magnifico, come Lorenzo, l’uomo più significativo della civiltà culturale. Non può che essere un Rinascimento.

PAGELLONE – Quanto merita in pagella la Fiorentina vista nel 2021? Un 6,5 tendente a salire e a regalare un voto elevatissimo nel nuovo anno. Troppo brutta e immischiata in un mare di difficoltà la prima di Prandelli e Iachini, da 5 a voler essere generosi. Da 8 quella targata Italiano. L’uomo copertina? Assolutamente Vlahovic e l’interesse di mezza Europa ci spiega immediatamente il perché.