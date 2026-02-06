Fiorentina, ufficiale il rinnovo di quel giocatore! Arriva il comunicato dei viola, i dettagli

Fiorentina, adesso è ufficiale il rinnovo di contratto di Eddy Kouadio fino al 2030: il comunicato dei viola, le ultime

La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del difensore Eddy Kouadio, classe 2006: il centrale ha prolungato il suo legame con il club fino al 2030, con un’opzione per il 2031. Cresciuto nel vivaio viola dal 2021, Kouadio ha completato l’intero percorso nelle giovanili fino alla Primavera, ottenendo la promozione in prima squadra all’inizio della stagione e debuttando in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino.

Nella scorsa annata il giovane difensore è stato tra i protagonisti del quarto posto in Primavera 1, collezionando 35 presenze, due gol e un assist sotto la guida di Daniele Galloppa; numeri che ne hanno confermato la continuità e il potenziale. Il rinnovo rappresenta per la Fiorentina un investimento sul futuro della retroguardia: Kouadio continuerà il suo percorso di crescita a stretto contatto con lo staff tecnico della prima squadra, con l’obiettivo di consolidarsi progressivamente tra i professionisti. Il comunicato ufficiale:

COMUNICATO – “La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Eddy Kouadio con il Club viola fino al 30 giugno 2030, con opzione fino al 2031. Kouadio, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino e, nel corso dell’attuale stagione, ha collezionato 4 presenze in Conference League e 3 presenze in Serie A”

