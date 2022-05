Fiorentina Roma, spareggio per l’Europa

Fiorentina Roma, al Franchi è spareggio per l’Europa: Italiano e Mou, due mondi a confronto per lo sprint finale

Fiorentina Roma di lunedì 9 maggio è un vero e proprio spareggio per l’Europa. Una vittoria potrebbe scalzare l’altra e far terminare i sogni europei di una delle due.

Il Franchi sarà gremito e spingerà la Viola per tornare dove manca da diversi anni. I giallorossi arrivano dalle fatiche contro il Leicester e potrebbero fare un massiccio turnover. Italiano e Mourinho due allenatore simili per idee e modo di giocare. La carica che danno alle rispettive squadre è da sottolineare e lavorano sulla testa per creare coesione e unione di intenti. All’andata finì 3-1 per la Roma, era la prima giornata. Nel frattempo tante cose sono cambiate, compreso l’entusiasmo delle ultime settimane.