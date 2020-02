Fiorentina, senti Dragowski: «Iachini? Meglio non avvicinarsi… Ho studiato Ronaldo, ma spero non ci diano un rigore contro»

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport alla vigilia della sfida contro la Juventus. «Spero non ci siano rigori, comunque ho studiato attentamente Ronaldo. Ma non vi dico da che parte mi butterei. E poi, a me, basta che vinca la squadra».

Quanto al nuovo tecnico Iachini, il portiere ci ha scherzato su. «E’ uno che urla tantissimo durante la gara, meglio non avvicinarsi troppo: non si sa cosa potrebbe fare. Un modello? Mi hanno sempre affascinato la personalità e i movimenti di Boruc».