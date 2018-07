Fiorentina, si punta De Paul dell’Udinese

Il trequartista dell’Udinese vuole la Fiorentina, che è molto interessata al giocatore, ma il club friulano non vuole cedere l’esterno offensivo ai viola.

Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, molto attivo sul mercato in queste ore. Tante le trattative che impegnano Corvino per la costruzione della nuova Fiorentina tra giocatori titolari e riserve.

Da tempo la Fiorentina ha in mano Pasalic, che potrebbe essere titolare o riserva, e Pjaca, che sarebbe titolarissimo alla viola, per il quale sono a buon punto le trattative con la Juventus bisognosa di vendere dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Affare Pjaca che si potrebbe chiudere con un prestito oneroso di 10 milioni di euro, con un eventuale diritto di recompra a vantaggio dei bianconeri.

Ma nelle ultime ore, per la Fiorentina, sta tornando di moda il nome di Rodrigo De Paul, esterno offensivo dell’Udinese. Il trequartista vorrebbe lasciare la squadra del Presidente Pozzo e ha già fatto intendere tutto ciò, ma il club friulano non vuole lasciare libero il giocatore e non ha grandi rapporti con Corvino, dopo l’affare sfumato di Meret, passato al Napoli.

Il centrocampista classe ’94 sta cercando la rottura completa con l’Udinese, e questo potrebbe essere un punto a favore della Fiorentina, che potrebbe concretizzare l’affare anche più avanti.