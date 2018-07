Fiorentina a caccia del colpo per l’attacco, pressing per Marko Pjaca della Juventus: registrato ieri a Milano un contatto tra Marotta e i Della Valle

Reduce dall’esperienza in Bundesliga in prestito allo Schalke 04, Marko Pjaca è pronto per vivere una nuova avventura. L’esterno offensivo croato difficilmente resterà alla Juventus, dove la concorrenza è tanta, con la dirigenza bianconera che è pronta a girarlo a titolo temporaneo ad un club che gli assicura un minutaggio importante. E questo club potrebbe essere la Fiorentina, sulle sue tracce da diverso tempo: il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino è un suo grande estimatore, tanto da volerlo già ai tempi da Bologna, e giungono importanti aggiornamenti sulla trattativa…

Come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, ieri Diego e Andrea Della Valle erano a Milano per una serie di incontri con esponenti del mondo della moda ma hanno colto l’occasione per parlare di Fiorentina. Presenti a Palazzo Parigi, quartier generale della Juventus, i patron gigliati hanno incontrato Giuseppe Marotta e Fabio Paratici: dopo essersi complimentati per il colpo Cristiano Ronaldo, si è parlato proprio di Marko Pjaca, che andrebbe a comporre un tridente suggestivo in viola insieme al Cholito Simeone e a Federico Chiesa. Il croato ha già detto sì alla meta toscana e con la mossa dei Della Valle la trattativa può essersi sbloccata…