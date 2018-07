Fiorentina, Sarri libera Pasalic e il centrocampista è vicino

L’allenatore Sarri, in procinto di firmare per la panchina del Chelsea, libera il centrocampista croato che si avvicina sempre di più alla Fiorentina pronto ad accoglierlo prima del ritiro.

Buone notizie per il mercato della Fiorentina e per i tifosi viola arrivano da Londra e più precisamente dal Chelsea, ancora alle prese con il nodo allenatore, ma con Sarri sempre più vicino alla panchina dei Bleus.

Proprio l’ex allenatore del Napoli, ancora prima di firmare il contratto con la squadra londinese, ha liberato Pasalic, non ritenendolo opportuno per il suo gioco, e la trattativa per portare il centrocampista alla Fiorentina, ha avuto un’accelerata improvvisa verso la chiusura.

Trattativa che continua anche per Pjaca, in attesa che il giocatore finisca il Mondiale, ma con ottimismo sulla chiusura positiva da parte del Direttore sportivo della Fiorentina Corvino, impegnato anche sul fronte Battaglia.

Per la difesa piace e molto come quarto difensore Ceccherini del Crotone, neo retrocesso in Serie B, che non resterà sicuramente nel campionato cadetto.

Movimenti anche in uscita per la Fiorentina, che sta cercando di piazzare giocatori in esubero come Eysseric, Maxi Olivera e Cristoforo.