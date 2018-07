Fiorentina, Battaglia l’ultima idea per il centrocampo

Rodrigo Battaglia, centrocampista argentino con passaporto italiano, è la nuova idea per la Fiorentina in vista della prossima stagione, ma non è il solo giocatore che viene cercato dai viola.

Mercato in fermento per la Fiorentina in questi giorni. Chiusa l’operazione che ha portato in viola il giovanissimo portiere Lafont, scommessa per il presente e per il futuro, in queste ore il direttore sportivo Corvino sta cercando di chiudere altre importanti operazioni di mercato.

Il primo obiettivo per la dirigenza è un centrocampista in grado di sostituire Badelj che ha lasciato scoperto un tassello importante al centro del campo. Con la trattativa per Pasalic bloccata a causa della panchina del Chelsea visto che ancora non è stato definito l’allenatore dei Bleus, un nome nuovo è stato accostato in queste ore ai viola. Si tratta di Rodrigo Battaglia, centrocampista classe ’91 con passaporto italiano, in uscita dallo Sporting Lisbona. Operazione realizzabile vista la non felice situazione in cui versa il club portoghese.

Altro giocatore in dirittura d’arrivo per la Fiorentina è lo juventino Marco Pjaca, che andrebbe a formare con Chiesa e Simeone un attacco di tutto rispetto.

Trattative aperte, settimana calda per Corvino che vuole chiudere la battaglia per portare alla Fiorentina due centrocampisti, Battaglia e Pasalic, e un attaccante, Pjaca, in modo da ringiovanire la rosa dei viola.