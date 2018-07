La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto del portiere del Tolosa, Alban-Marc Lafont. Il giocatore sarà legato ai viola fino al 2023

La Fiorentina continua l’opera di rinforzamento della rosa nella speranza di poter giocare in Europa League nella prossima stagione. I Viola hanno infatti anticipato il ritiro in attesa della decisione del TAS sull’esclusione dalle coppe europee del Milan. Nel frattempo il club toscano ha annunciato un nuovo acquisto: il portiere 19enne Alban-Marc Lafont del Tolosa. La Fiorentina sta anche trattando con la Juventus il trasferimento di Pjaca e nel frattempo cerca di resistere alle lusinghe dei bianconeri per Chiesa. «ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore francese Alban-Marc Lafont dal Toulouse Football Club. Lafont è nato a Ouagadougou (Burkina Faso), il 23 gennaio 1999 e vanta 3 presenze con la Nazionale Under 20 della Francia. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi 5 anni», recita il comunicato diffuso sul sito del club.