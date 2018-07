Pjaca alla Fiorentina ma con due clausole: la Juve chiede Chiesa

La Juventus non molla Federico Chiesa. Marko Pjaca è vicino alla Fiorentina e i bianconeri hanno chiesto…l’esterno viola!

Marko Pjaca si avvicina a grandi passi alla Fiorentina. Il centrocampista offensivo croato, classe 1995, è da tempo nel mirino dei viola, che avrebbero già l’accordo con il calciatore, attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Nazionale. Il giocatore avrebbe dato l’assenso alla trattativa con i viola, con Pantaleo Corvino che è un suo grande estimatore, ma la Fiorentina vorrebbe il giocatore in prestito mentre, secondo Tuttosport, la Juventus spinge per il trasferimento a titolo definitivo, per 25 milioni di euro. I bianconeri, inoltre, vorrebbero inserire anche due clausole nell’accordo.

La Juventus vorrebbe inserire la clausola di recompra per non perdere definitivamente il possesso del cartellino del giocatore e inoltre vorrebbe inserire un’opzione per l’acquisto di Federico Chiesa: in caso di addio del classe ’97 alla Fiorentina, i bianconeri vorrebbero avere la priorità per l’acquisto. Al momento il giocatore non è in vendita e l’eventuale opzione sarebbe valida a partire dall’estate 2019. La Fiorentina al momento non ha intenzione di cederlo, ma la Juventus, anche in proiezione futura, vuole anticipare la concorrenza e non vuole farsi trovare impreparata. Federico Chiesa è un obiettivo di mercato della Juve: la Vecchia Signora gioca la carta Pjaca per arrivare al talentuoso classe ’97.