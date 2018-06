Fiorentina, Pjaca o De Paul per l’attacco

Calciomercato Fiorentina, Pantaleo Corvino a caccia di un esterno per Stefano Pioli: è sfida tra Marko Pjaca e Rodrigo De Paul, le ultime

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e la Fiorentina punta a fare il salto di qualità. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino sta monitorando diversi profili per il reparto avanzato e, come riporta La Nazione, è corsa a due per gli esterni: parliamo di Marko Pjaca e Rodrigo De Paul.

Il primo, gioiello di proprietà Juventus, è un pallino del dt da diverso tempo, tanto che avrebbe voluto già portarlo con sè ai tempi di Bologna. La trattativa è complicata, ma i bianconeri potrebbero accettare il prestito per permettere al calciatore di crescere da protagonista. Ma stuzzica anche l’argentino dell’Udinese, reduce da un’ottima stagione: contatti già avviati e intesa di massima con l’entourage.