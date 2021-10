Fiorentina, Nardella: «Per metà marzo vedremo come sarà il nuovo stadio»

Nardella, sindaco di Firenze, ha fatto il punto sui lavori per il nuovo stadio della Fiorentina. Ecco le sue parole

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha fatto il punto della situazione sul nuovo stadio della Fiorentina:

«È una commissione di altissimo profilo a livello internazionale quella che sta esaminando i 31 progetti per il nuovo stadio Franchi e per il recupero e il rilancio dell’intera area di Campo di Marte. Desidero ringraziare ciascuno dei membri della giuria per l’impegno con cui stanno affrontando questo compito. Come sindaco non posso partecipare ai lavori della commissione, ma so che si stanno svolgendo in un clima di collaborazione e di serietà. Siamo riusciti a mettere insieme personalità di primo piano in tutti i settori e le discipline fondamentali per valutare ogni singolo aspetto di un progetto così complesso. Tutto sta procedendo nei tempi stabiliti ed entro metà marzo vedremo come sarà il nuovo stadio della nostra città».