Fiorentina, sorpasso sul Torino per Maggiore. Le ultime

La Fiorentina ha effettuato il sorpasso ai danni del Torino per assicurarsi le prestazioni di Giulio Maggiore: la situazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giulio Maggiore è pronto a lasciare lo Spezia ad un anno dalla scadenza del suo contratto per rimanere comunque in Serie A.

Sulle tracce del centrocampista c’è la Fiorentina, anche se la situazione non è ancora definita. Nelle ultime ore, in ogni caso, i viola avrebbero sorpassato il Torino, altro club iscritto alla corsa per il giocatore.