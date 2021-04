Fiorentina, Terracciano: «Atalanta? Ci faremo trovare pronti, abbiamo bisogno di punti»

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali social del club viola in vista del match di domenica sera

ATALANTA – «Con l’Atalanta sarà una partita molto difficile ma importante, il nostro avversario è in un ottimo periodo praticamente da 3 anni. Ci faremo trovare pronti perché abbiamo bisogno di punti a tutti i costi, saremo determinati. Hanno un attacco incredibile, ma domenica le statistiche non conteranno. Stiamo portando avanti il percorso con Iachini. Si sa che caratterialmente pretende molto, e tatticamente prepara bene le partite. Bene così, tocca anche le corde motivazionali, noi dobbiamo essere disponibili al 100% nei suoi confronti. Stiamo facendo il massimo. La salvezza è troppo importante, dispiace lottare per questa classifica ma quando ti trovi lì non puoi che lottare contro chiunque ti trovi davanti. Iachini ha ripreso da dove aveva lasciato».

TIFOSI – «Abbiamo una squadra giovane e la carica che il pubblico di Firenze dà è diversa da altri stadi, brutto dirlo ma sembra che ci siamo abituati al silenzio e dispiace. Il motivo per cui facciamo questo lavoro è dare gioia e coinvolgere la gente, ci manca. Speriamo che torni la normalità al più presto. I nostri tifosi ci hanno sempre dato un grosso aiuto sia in casa che in trasferta. Con loro si è instaurato un ottimo rapporto sin da subito, a Firenze sto bene e non l’ho mai negato: spero di andare avanti così».